У США дві авіакомпанії не хочуть перевозити розлучених з сім'ями дітей іммігрантів

Глава American Airlines Даг Паркер зазначив, що корпорація, “як багато інших авіакомпаній, надає послуги перевезення федеральній владі відповідно до контрактів”. При цьому, за словами глави American Airlines, влада не зобов’язана інформувати компанію про те, кого саме вона перевозить.

Паркер констатував, що в компанії не знали про використання владою літаків American Airlines для перевезення розлучених з сім’ями дітей нелегальних іммігрантів. Він повідомив, що федеральному уряду було направлено запит про негайне припинення такої практики. Паркер підкреслив, що компанія не бажає “асоціюватися з поділом сімей або, що ще гірше, отриманням від цього прибутку”.

Глава United Airlines Оскар Муньос, в свою чергу, висловив занепокоєння у зв’язку з “повідомленнями про те, що комерційні авіакомпанії використовувалися для перевезення дітей іммігрантів, розлучених з батьками”. Як він зазначив, немає даних про те, що для цього застосовували літаки United. При цьому Муньос повідомив, що компанія зв’язалася з представниками федеральної влади і попросила їх утриматися від цього і надалі.

Як повідомляв УНН, Трамп підписав указ про припинення практики розлучення сімей нелегальних іммігрантів.