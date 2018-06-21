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У США дві авіакомпанії не хочуть перевозити розлучених з сім'ями дітей іммігрантів

У США дві авіакомпанії не хочуть перевозити розлучених з сім'ями дітей іммігрантів

Київ • УНН

 • 11015 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Дві американські авіакомпанії American Airlines і United Airlines звернулися до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням не перевозити на їх літаках дітей нелегальних іммігрантів, які за рішенням американської влади були розлучені з сім’ями. Про це йдеться в заявах, опублікованих на сайтах перевізників, інформує УНН.

Глава American Airlines Даг Паркер зазначив, що корпорація, “як багато інших авіакомпаній, надає послуги перевезення федеральній владі відповідно до контрактів”. При цьому, за словами глави American Airlines, влада не зобов’язана інформувати компанію про те, кого саме вона перевозить.

Паркер констатував, що в компанії не знали про використання владою літаків American Airlines для перевезення розлучених з сім’ями дітей нелегальних іммігрантів. Він повідомив, що федеральному уряду було направлено запит про негайне припинення такої практики. Паркер підкреслив, що компанія не бажає “асоціюватися з поділом сімей або, що ще гірше, отриманням від цього прибутку”.

Глава United Airlines Оскар Муньос, в свою чергу, висловив занепокоєння у зв’язку з “повідомленнями про те, що комерційні авіакомпанії використовувалися для перевезення дітей іммігрантів, розлучених з батьками”. Як він зазначив, немає даних про те, що для цього застосовували літаки United. При цьому Муньос повідомив, що компанія зв’язалася з представниками федеральної влади і попросила їх утриматися від цього і надалі.

Як повідомляв УНН, Трамп підписав указ про припинення практики розлучення сімей нелегальних іммігрантів.

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