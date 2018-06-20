Трамп підписав указ про припинення практики розлучення сімей нелегальних іммігрантів

На заході в Овальному кабінеті Білого дому були присутні також міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен і віце-президент Майкл Пенс. Відповідно до тексту документа, який був поширений адміністрацією, президент дає доручення міністерству юстиції домогтися зміни судового припису одного з окружних судів штату Каліфорнія таким чином, щоб воно дозволяло сім’ям, яких було затримано за незаконний перетин американського кордону, разом перебувати в місцях попереднього ув’язнення до розгляду судом їх справи. Указом також даються доручення главі міністерства внутрішньої безпеки і Пентагону сприяти підбору місць розміщення сімей нелегалів і, в разі необхідності, будівництва для цього об’єктів.

“Це (указ) зробить так, щоб сім’ї залишалися разом, але в той же самий час він дозволить забезпечити міцні кордони і безпеку на кордоні, яка буде такою ж, якщо не більш жорсткою, ніж раніше”, — сказав він. “Мені не подобалося бачити або відчувати, що сім’ї розділяють”, — додав Трамп.

У минулі вихідні в підтримку дітей мігрантів, насильно розлучених зі своїми батьками, виступила перша леді США Меланія Трамп. Її прес-секретар Стефані Грішем повідомила телеканалу CNN, що “пані Трамп боляче дивитися на те, як дітей розлучають з сім’ями”. При цьому, за словами Грішем, дружина американського президента вважає подібну практику помилковою і розраховує на те, що влада США буде діяти у відношенні неповнолітніх більш гуманно.

Як повідомляв УНН, Трамп підтримав одразу два імміграційних законопроекти.