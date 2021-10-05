У США чоловік влаштував стрілянину в потязі, є загиблий

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Сьогодні вранці у місті Тусон американського штату Арізона в потязі сталася стрілянина, внаслідок якої загинув агент Управління боротьби з наркотиками (DEA). Про це повідомляє УНН із посиланням на ABC News.

Деталі

Повідомляють, що представники DEA проводили у потязі планову перевірку на наявність незаконної зброї, грошей і наркотиків. Під час затримання одного з пасажирів, інший чоловік почав стріляти. Нападник убив агента Управління боротьби з наркотиками і поранив двох правоохоронців.

“Після обміну пострілами з поліцією підозрюваний у вбивстві забарикадувався в туалеті... Згодом його було виявлено мертвим, поки що незрозуміло, як він помер”, — проінформували в поліції.

Зазначають, що у вагоні під час стрілянини були 137 пасажирів і 11 членів екіпажу. Їх евакуювали на станцію, ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо

Двоє військовослужбовців, пасажирів потяга № 126 Костянтинівка — Київ, влаштували стрілянину у вагоні. Їх обеззброїли та висадили. Через інцидент потяг було затримано приблизно на шість годин.

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