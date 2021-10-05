В США мужчина устроил стрельбу в поезде, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Сегодня утром в городе Тусон американского штата Аризона в поезде произошла стрельба, в результате которой погиб агент Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
Сообщается, что представители DEA проводили в поезде плановую проверку на наличие незаконного оружия, денег и наркотиков. Во время задержания одного из пассажиров, другой мужчина начал стрелять. Нападающий убил агента Управления по борьбе с наркотиками и ранил двух правоохранителей.
“После обмена выстрелами с полицией подозреваемый в убийстве забаррикадировался в туалете... Впоследствии он был обнаружен мертвым, пока непонятно, как он умер”, — проинформировали в полиции.
Отмечают, что в вагоне во время стрельбы было 137 пассажиров и 11 членов экипажа. Их эвакуировали на станцию, никто из них не пострадал.
Напомним
Двое военнослужащих, пассажиров поезда № 126 Константиновка — Киев, устроили стрельбу в вагоне. Их обезоружили и высадили. Из-за инцидента поезд был задержан примерно на 6 часов.