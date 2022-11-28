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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 38797 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 75221 перегляди

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У США через негоду в неділю перенесли більше тисячі авіарейсів

У США через негоду в неділю перенесли більше тисячі авіарейсів

Київ • УНН

 • 975322 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Вчора, коли мільйони людей повертаються додому, відсвяткувавши День подяки в Сполучених Штатах 1056 рейсів затримано, і 48 скасовано через негоду в неділю.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Адміністрація трьох великих аеропортів, що обслуговують Нью-Йорк, закликала пасажирів раніше реєструватися на рейси через несприятливі погодні умови в кількох регіонах США.

За даними, оприлюдненими на сайті FlightAware, 1056 рейсів у США, США та всередині США було затримано, а 48 рейсів скасовано.

Великий атмосферний фронт перемістився вранці в неділю з долини річки Міссісіпі на північний схід, принісши з собою зливи та поривчастий вітер, які можуть порушити плани мільйонів мандрівників.

Адміністрація аеропортів закликає мандрівників враховувати можливі зміни у розкладі польотів.

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