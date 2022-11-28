В США из-за непогоды в воскресенье перенесли более тысячи авиарейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Вчера, когда миллионы людей возвращаются домой, отпраздновав День благодарения в Соединенных Штатах 1056 рейсов задержаны, и 48 отменены из-за непогоды в воскресенье.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Администрация трех крупных аэропортов, обслуживающих Нью-Йорк, призвала пассажиров ранее регистрироваться на рейсы из-за неблагоприятных погодных условий в нескольких регионах США.
По данным, обнародованным на сайте FlightAware, 1056 рейсов в США, США и внутри США были задержаны, а 48 рейсов отменены.
Большой атмосферный фронт переместился утром в воскресенье из долины реки Миссисипи на северо-восток, принеся с собой ливни и порывистый ветер, которые могут нарушить планы миллионов путешественников.
Администрация аэропортов призывает путешественников учитывать возможные изменения в расписании полетов.