В США из-за непогоды в воскресенье перенесли более тысячи авиарейсов

Детали

Администрация трех крупных аэропортов, обслуживающих Нью-Йорк, призвала пассажиров ранее регистрироваться на рейсы из-за неблагоприятных погодных условий в нескольких регионах США.

По данным, обнародованным на сайте FlightAware, 1056 рейсов в США, США и внутри США были задержаны, а 48 рейсов отменены.

Большой атмосферный фронт переместился утром в воскресенье из долины реки Миссисипи на северо-восток, принеся с собой ливни и порывистый ветер, которые могут нарушить планы миллионов путешественников.

Администрация аэропортов призывает путешественников учитывать возможные изменения в расписании полетов.