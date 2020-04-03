У США археологи розгадали таємницю корабля, який періодично з’являється з-під піску

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У США в штаті Мен раз на декілька років після потужних штормів з-під піску з’являється старовинний корабель, який зазнав аварії. Морський археолог виявив докази, що корабель був побудований у 1754 році і потрапив у аварію в часи колоніальної епохи. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.