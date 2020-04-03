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У США археологи розгадали таємницю корабля, який періодично з’являється з-під піску

У США археологи розгадали таємницю корабля, який періодично з’являється з-під піску

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У США в штаті Мен раз на декілька років після потужних штормів з-під піску з’являється старовинний корабель, який зазнав аварії. Морський археолог виявив докази, що корабель був побудований у 1754 році і потрапив у аварію в часи колоніальної епохи. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“З моменту появи в 1958 році на пляжі в Йорку, штат Мен, 50-футовий корпус корабля, що зазнав аварії, інтригував і місцевих жителів, і експертів. Він знову з’являвся в 1978, 2007, 2013 та 2018 роках після потужних штормів, що змивали з нього пісок, який поховав корабель. Але потім корабель знову зникав, і розчаровував тих, хто хотів дізнатись про його історію. Тепер таємниця десятиліть дещо розгадана, після того, як морський археолог Штефан Классон виявив докази, що вказують на те, що затонулий корабель - з колоніальної епохи і має назву “Defiance”, його побудували у 1754 році”, - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що для того, щоб визначити походження корабля - його бруси надіслали до лабораторії Корнельського університету. Саме такі бруси виготовляли з дерев у 1753 році.

“Потім він переглянув нотаріальні записи за майже 50 років і виявив, що в 1769 році в районі Йорк-Біч затонув корабель під назвою “Defiance”. Дослідження також показали, що однойменний корабель був побудований в 1754 році в штаті Массачусетс, що добре відповідає даті виготовлення брусу - близько 1753 року”, - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що згідно з записами 18-го століття - “Defiance” плив з Салема, штат Массачусетс, до Портленда, штат Мен.

Він перевозив борошно, свинину та товари з Англії, а також екіпаж з чотирьох людей. Корабель потрапив у бурю.

"Вони кинули якір, але у важких умовах моря екіпаж був змушений перерізати якірні кабелі, і їх викинуло на берег на Йорк-Біч. Корабель був ущент зруйнований, але екіпаж вижив", - сказав Штефан Классон.

Нагадаємо, російські археологи виявили поховання скіфських амазонок.

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