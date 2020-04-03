В США археологи раскрыли тайну корабля, периодически появляющегося из-под песка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В США в штате Мэн раз в несколько лет после мощных штормов из-под песка появляется старинный корабль, который потерпел крушение. Морской археолог обнаружил доказательства, что корабль был построен в 1754 году и попал в аварию во время колониальной эпохи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"С момента появления в 1958 году на пляже в Йорке, штат Мэн, 50-футовый корпус корабля, потерпевшего крушение, интриговал и местных жителей, и экспертов. Он снова появлялся в 1978, 2007, 2013 и 2018 годах после мощных штормов, смывавших с него песок, который похоронил корабль. Но потом корабль снова исчезал, и разочаровывал тех, кто хотел узнать о его истории. Теперь тайна десятилетий несколько разгадана, после того, как морской археолог Штефан Классон обнаружил доказательства, указывающие на то, что затонувший корабль - с колониальной эпохи и называется "Defiance", его построили в 1754 году", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что для того, чтобы определить происхождение корабля - его брусья направили в лабораторию Корнельского университета. Именно такие брусья изготавливали из деревьев в 1753 году.
"Затем он пересмотрел нотариальные записи за почти 50 лет и обнаружил, что в 1769 году в районе Йорк-Бич затонул корабль под названием "Defiance". Исследования также показали, что одноименный корабль был построен в 1754 году в штате Массачусетс, что хорошо соответствует дате изготовления бруса - около 1753 года", - говорится в сообщении.
Сообщается, что согласно записям 18-го века - "Defiance" плыл из Салема, штат Массачусетс, в Портленд, штат Мэн.
Он перевозил муку, свинину и товары из Англии, а также экипаж из четырех человек. Корабль попал в бурю.
"Они бросили якорь, но в тяжелых условиях моря экипаж был вынужден перерезать якорные кабели, и их выбросило на берег Йорк-Бич. Корабль был полностью разрушен, но экипаж выжил", - сказал Штефан Классон.
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