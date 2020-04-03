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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86883 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100672 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 102828 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 102057 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 110226 просмотра

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В США археологи раскрыли тайну корабля, периодически появляющегося из-под песка

В США археологи раскрыли тайну корабля, периодически появляющегося из-под песка

Киев  •  УНН

 • 18210 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В США в штате Мэн раз в несколько лет после мощных штормов из-под песка появляется старинный корабль, который потерпел крушение. Морской археолог обнаружил доказательства, что корабль был построен в 1754 году и попал в аварию во время колониальной эпохи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"С момента появления в 1958 году на пляже в Йорке, штат Мэн, 50-футовый корпус корабля, потерпевшего крушение, интриговал и местных жителей, и экспертов. Он снова появлялся в 1978, 2007, 2013 и 2018 годах после мощных штормов, смывавших с него песок, который похоронил корабль. Но потом корабль снова исчезал, и разочаровывал тех, кто хотел узнать о его истории. Теперь тайна десятилетий несколько разгадана, после того, как морской археолог Штефан Классон обнаружил доказательства, указывающие на то, что затонувший корабль - с колониальной эпохи и называется "Defiance", его построили в 1754 году", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что для того, чтобы определить происхождение корабля - его брусья направили в лабораторию Корнельского университета. Именно такие брусья изготавливали из деревьев в 1753 году.

"Затем он пересмотрел нотариальные записи за почти 50 лет и обнаружил, что в 1769 году в районе Йорк-Бич затонул корабль под названием "Defiance". Исследования также показали, что одноименный корабль был построен в 1754 году в штате Массачусетс, что хорошо соответствует дате изготовления бруса - около 1753 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что согласно записям 18-го века - "Defiance" плыл из Салема, штат Массачусетс, в Портленд, штат Мэн.

Он перевозил муку, свинину и товары из Англии, а также экипаж из четырех человек. Корабль попал в бурю.

"Они бросили якорь, но в тяжелых условиях моря экипаж был вынужден перерезать якорные кабели, и их выбросило на берег Йорк-Бич. Корабль был полностью разрушен, но экипаж выжил", - сказал Штефан Классон.

Напомним, российские археологи обнаружили захоронение скифских амазонок.

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