В США археологи раскрыли тайну корабля, периодически появляющегося из-под песка

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В США в штате Мэн раз в несколько лет после мощных штормов из-под песка появляется старинный корабль, который потерпел крушение. Морской археолог обнаружил доказательства, что корабль был построен в 1754 году и попал в аварию во время колониальной эпохи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.