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Російські археологи виявили поховання скіфських амазонок

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Російські археологи виявили у Воронезькій області поховання амазонки у головному уборі з дорогоцінних металів, яке датується другою половиною IV століття до нашої ери. Як повідомляється в пресрелізі Інституту археології РАН, останки амазонки знайшли під час дослідження курганного могильника Дівиця V, інформує УНН.

Дослідники відзначають, що раніше їм вдавалося знайти тільки окремі частини подібних головних уборів, тепер же вони знайшли повністю цілий виріб.

"Таких уборів знайдено трохи більше двох десятків, і всі вони були виявлені в "царських", або в дуже багатих курганах степової зони Скіфії. Ми вперше знайшли такий убір в курганах лісостепової зони, і що особливо цікаво - убір вперше виявлений у похованні амазонки", - каже керівник експедиції археологів Валерій Гуляєв.

Дослідники знайшли останки гробниці, в яку вів вузький вхід-дромос зі східного боку. У давнину гробниця була накрита дубовими плахами, які були укладені хрест-навхрест і спиралися на 11 потужних дубових стовпів. Могильна яма була оточена валом глини, узятої з грунту під час спорудження могили.

"У кургані виявли поховання чотирьох жінок різного віку: дві молоді жінки 20-29 і 25-35 років, дівчинка-підліток 12-13 років і жінка 45-50 років. Всі чотири жінки були поховані одночасно, на що вказує те, що один зі стовпів, що підтримують перекриття гробниці, знаходився в дромосі і повністю перекривав прохід, і обійти його при подальших похованнях було б неможливо", - йдеться у звіті.

Як повідомлялося раніше, археологи виявили понад 20 стародавніх єгипетських саркофагів.

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