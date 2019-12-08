Российские археологи обнаружили захоронение скифских амазонок

Исследователи отмечают, что ранее им удавалось найти только отдельные части подобных головных уборов, теперь же они нашли полностью целое изделие.

"Таких уборов найдено чуть больше двух десятков, и все они были обнаружены в "царских", или в очень богатых курганах степной зоны Скифии. Мы впервые нашли такой убор в курганах лесостепной зоны, и что особенно интересно - убор впервые обнаружен в погребении амазонки" , - говорит руководитель экспедиции археологов Валерий Гуляев.

Исследователи нашли останки гробницы, в которую вел узкий вход-дромос с восточной стороны. В древности гробница была накрыта дубовыми плахами, которые были заключены крест-накрест и опирались на 11 мощных дубовых столбов. Могильная яма была окружена валом глины, взятой из почвы при сооружении могилы.

"В кургане были погребены четыре женщины разного возраста: две молодые женщины 20-29 и 25-35 лет, девочка-подросток 12-13 лет и женщина 45-50 лет. Погребение было совершено одномоментно, так как один из столбов, поддерживающих перекрытие гробницы, находился в дромосе и полностью перекрывал проход, и обойти его при последующих захоронениях было бы невозможно", - говорится в отчете.

Как сообщалось ранее, археологи обнаружили более 20 древних египетских саркофагов.