У США аеропорт Канзас-Сіті терміново евакуювали через загрозу безпеці
В аеропорту Канзас-Сіті евакуювали 2000 людей на злітну смугу через повідомлення про небезпеку. ФБР перевіряє загрозу, а всі авіарейси наразі призупинено.
У неділю вдень міжнародний аеропорт Канзас-Сіті став об’єктом масштабної евакуації через повідомлення про потенційну загрозу. Весь термінал було звільнено від пасажирів та персоналу, а до розслідування інциденту долучилися агенти ФБР та місцеві правоохоронні органи. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Речник аеропорту Джексон Оверстріт підтвердив, що рейси, які встигли приземлитися після евакуації, залишаються заблокованими на руліжних доріжках.
Перебіг евакуації та робота спецслужб
Перші повідомлення про небезпеку надійшли об 11:15 ранку за місцевим часом. За свідченнями очевидців, поліцейські підрозділи швидко оточили термінал, після чого пасажирам наказали негайно залишити будівлю. Групу з приблизно 2000 осіб вивели безпосередньо на злітну смугу, щоб забезпечити безпечну відстань від приміщень аеропорту.
ФБР знає про інцидент, і наші співробітники співпрацюють з посадовцями аеропорту та правоохоронних органів, щоб визначити достовірність загрози
Ситуація для пасажирів та авіасполучення
Наразі аеропорт працює в режимі надзвичайної ситуації, а вильоти та прильоти призупинено до завершення перевірки всіх приміщень термінала. Пасажири, які готувалися до посадки, опинилися в зоні очікування просто неба під наглядом спецпризначенців.
Влада Канзас-Сіті закликає громадян стежити за оновленнями та уникати поїздок до аеропорту, доки загрозу не буде офіційно знято.
