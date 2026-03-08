У США аеропорт Канзас-Сіті терміново евакуювали через загрозу безпеці

$43.810.0050.900.00
ukenru
19:46 • 3738 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 16531 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 42004 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 27424 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 27041 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 25662 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 36489 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 79291 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 43858 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 43985 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
0.8м/с
76%
763мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна проти участі росії у Венеційській бієнале - спільна заява МЗС і Мінекономіки8 березня, 10:51 • 14005 перегляди
ОАЕ вперше атакували Іран - пошкоджений опріснювальний завод8 березня, 11:40 • 16508 перегляди
Потужний вибух на заводі "Точмаш" у Донецьку знищив склад боєприпасів та БПЛАPhotoVideo8 березня, 11:51 • 9666 перегляди
Новий прем’єр Нідерландів Роб Єттен відвідав зруйновану багатоповерхівку в КиєвіPhoto8 березня, 12:50 • 6740 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 18151 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 41997 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 72554 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 78456 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 107664 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 71176 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Алі Хаменеї
Ван Ї (політик)
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 18229 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 27546 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 30070 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 31106 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 31750 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Financial Times
Дипломатка
Truth Social

У США аеропорт Канзас-Сіті терміново евакуювали через загрозу безпеці

Київ • УНН

 • 1932 перегляди

В аеропорту Канзас-Сіті евакуювали 2000 людей на злітну смугу через повідомлення про небезпеку. ФБР перевіряє загрозу, а всі авіарейси наразі призупинено.

У США аеропорт Канзас-Сіті терміново евакуювали через загрозу безпеці

У неділю вдень міжнародний аеропорт Канзас-Сіті став об’єктом масштабної евакуації через повідомлення про потенційну загрозу. Весь термінал було звільнено від пасажирів та персоналу, а до розслідування інциденту долучилися агенти ФБР та місцеві правоохоронні органи. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Речник аеропорту Джексон Оверстріт підтвердив, що рейси, які встигли приземлитися після евакуації, залишаються заблокованими на руліжних доріжках.

Перебіг евакуації та робота спецслужб

Перші повідомлення про небезпеку надійшли об 11:15 ранку за місцевим часом. За свідченнями очевидців, поліцейські підрозділи швидко оточили термінал, після чого пасажирам наказали негайно залишити будівлю. Групу з приблизно 2000 осіб вивели безпосередньо на злітну смугу, щоб забезпечити безпечну відстань від приміщень аеропорту.

ФБР знає про інцидент, і наші співробітники співпрацюють з посадовцями аеропорту та правоохоронних органів, щоб визначити достовірність загрози

– заявив речник ФБР Діксон Ленд у офіційному коментарі.

Ситуація для пасажирів та авіасполучення

Наразі аеропорт працює в режимі надзвичайної ситуації, а вильоти та прильоти призупинено до завершення перевірки всіх приміщень термінала. Пасажири, які готувалися до посадки, опинилися в зоні очікування просто неба під наглядом спецпризначенців.

Влада Канзас-Сіті закликає громадян стежити за оновленнями та уникати поїздок до аеропорту, доки загрозу не буде офіційно знято.

Французький евакуаційний літак розвернувся під час польоту через ракетний обстріл05.03.26, 22:12 • 16580 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Ассошіейтед Прес
Сполучені Штати Америки