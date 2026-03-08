В США аэропорт Канзас-Сити срочно эвакуировали из-за угрозы безопасности

В воскресенье днем международный аэропорт Канзас-Сити стал объектом масштабной эвакуации из-за сообщения о потенциальной угрозе. Весь терминал был освобожден от пассажиров и персонала, а к расследованию инцидента присоединились агенты ФБР и местные правоохранительные органы. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Представитель аэропорта Джексон Оверстрит подтвердил, что рейсы, успевшие приземлиться после эвакуации, остаются заблокированными на рулежных дорожках.

Первые сообщения об опасности поступили в 11:15 утра по местному времени. По свидетельствам очевидцев, полицейские подразделения быстро оцепили терминал, после чего пассажирам приказали немедленно покинуть здание. Группу из примерно 2000 человек вывели непосредственно на взлетную полосу, чтобы обеспечить безопасное расстояние от помещений аэропорта.

ФБР знает об инциденте, и наши сотрудники сотрудничают с должностными лицами аэропорта и правоохранительных органов, чтобы определить достоверность угрозы