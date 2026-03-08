В США аэропорт Канзас-Сити срочно эвакуировали из-за угрозы безопасности
Киев • УНН
В аэропорту Канзас-Сити эвакуировали 2000 человек на взлетную полосу из-за сообщения об опасности. ФБР проверяет угрозу, а все авиарейсы сейчас приостановлены.
В воскресенье днем международный аэропорт Канзас-Сити стал объектом масштабной эвакуации из-за сообщения о потенциальной угрозе. Весь терминал был освобожден от пассажиров и персонала, а к расследованию инцидента присоединились агенты ФБР и местные правоохранительные органы. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Представитель аэропорта Джексон Оверстрит подтвердил, что рейсы, успевшие приземлиться после эвакуации, остаются заблокированными на рулежных дорожках.
Ход эвакуации и работа спецслужб
Первые сообщения об опасности поступили в 11:15 утра по местному времени. По свидетельствам очевидцев, полицейские подразделения быстро оцепили терминал, после чего пассажирам приказали немедленно покинуть здание. Группу из примерно 2000 человек вывели непосредственно на взлетную полосу, чтобы обеспечить безопасное расстояние от помещений аэропорта.
ФБР знает об инциденте, и наши сотрудники сотрудничают с должностными лицами аэропорта и правоохранительных органов, чтобы определить достоверность угрозы
Ситуация для пассажиров и авиасообщения
В настоящее время аэропорт работает в режиме чрезвычайной ситуации, а вылеты и прилеты приостановлены до завершения проверки всех помещений терминала. Пассажиры, которые готовились к посадке, оказались в зоне ожидания под открытым небом под наблюдением спецназовцев.
Власти Канзас-Сити призывают граждан следить за обновлениями и избегать поездок в аэропорт, пока угроза не будет официально снята.
Французский эвакуационный самолет развернулся во время полета из-за ракетного обстрела05.03.26, 22:12 • 16573 просмотра