19:46 • 478 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
14:42 • 13400 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 38523 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 25579 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 25465 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 25042 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 36080 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 78924 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 43660 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 43776 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
публикации
Эксклюзивы
В США аэропорт Канзас-Сити срочно эвакуировали из-за угрозы безопасности

Киев • УНН

 • 522 просмотра

В аэропорту Канзас-Сити эвакуировали 2000 человек на взлетную полосу из-за сообщения об опасности. ФБР проверяет угрозу, а все авиарейсы сейчас приостановлены.

В США аэропорт Канзас-Сити срочно эвакуировали из-за угрозы безопасности

В воскресенье днем международный аэропорт Канзас-Сити стал объектом масштабной эвакуации из-за сообщения о потенциальной угрозе. Весь терминал был освобожден от пассажиров и персонала, а к расследованию инцидента присоединились агенты ФБР и местные правоохранительные органы. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Представитель аэропорта Джексон Оверстрит подтвердил, что рейсы, успевшие приземлиться после эвакуации, остаются заблокированными на рулежных дорожках.

Ход эвакуации и работа спецслужб

Первые сообщения об опасности поступили в 11:15 утра по местному времени. По свидетельствам очевидцев, полицейские подразделения быстро оцепили терминал, после чего пассажирам приказали немедленно покинуть здание. Группу из примерно 2000 человек вывели непосредственно на взлетную полосу, чтобы обеспечить безопасное расстояние от помещений аэропорта.

ФБР знает об инциденте, и наши сотрудники сотрудничают с должностными лицами аэропорта и правоохранительных органов, чтобы определить достоверность угрозы

– заявил представитель ФБР Диксон Ленд в официальном комментарии.

Ситуация для пассажиров и авиасообщения

В настоящее время аэропорт работает в режиме чрезвычайной ситуации, а вылеты и прилеты приостановлены до завершения проверки всех помещений терминала. Пассажиры, которые готовились к посадке, оказались в зоне ожидания под открытым небом под наблюдением спецназовцев.

Власти Канзас-Сити призывают граждан следить за обновлениями и избегать поездок в аэропорт, пока угроза не будет официально снята.

Степан Гафтко

