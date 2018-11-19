У США 77-річна пенсіонерка виграла в онлайн-лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. 77-річна мешканка американського штату Меріленд виграла 10,4 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Щаслива бабуся отримала перемогу в грі "віртуальні скачки коней "Racetrax".
"Як правило, я граю в скретч-офф (одна з миттєвих лотерей - ред.), один або два рази на тиждень. Але мої друзі - шанувальники коней. Я вирішила спробувати і перемогла", - згадує американка.
Переможниця зізналася, що планує витратити виграш на оплату рахунків і покупку святкових подарунків для своєї сім'ї.
Нагадаємо, в Україні з початку року вже 30 осіб стали мільйонерами завдяки лотереї "Лото-Забава".
Олександр Гречко з Нікополя - один з попередніх переможців цієї лотереї, розповів, що грає недавно, буквально півроку, і від великого виграшу в 1 000 000 гривень був шокований не тільки він, а й продавець лотерейних квитків.
Виграні гроші Олександр планує інвестувати в розвиток і навчання своєї 6-річної доньки. На решту грошей сім'я хоче купити довгоочікуване власне житло.