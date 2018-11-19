В США 77-летняя пенсионерка выиграла в онлайн-лотерею

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106190 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112643 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149966 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144583 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136511 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128260 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171217 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118091 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141649 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В США 77-летняя пенсионерка выиграла в онлайн-лотерею

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. 77-летняя жительница американского штата Мэриленд выиграла 10,4 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Счастливая бабушка одержала победу в игре “виртуальные скачки лошадей “Racetrax”.

“Как правило, я играю в скретч-офф (одна из мгновенных лотерей — ред.), один или два раза в неделю. Но мои друзья — поклонники лошадей. Я решила попробовать и победила”, — вспоминает американка.

Победительница призналась, что планирует потратить выигрыш на оплату счетов и покупку праздничных подарков для своей семьи.

Напомним, в Украине с начала года уже 30 человек стали миллионерами благодаря лотерее “Лото-Забава”.

Александр Гречко из Никополя — один из предыдущих победителей этой лотереи, рассказал, что играет недавно, буквально полгода, и от крупного выигрыша в 1 000 000 гривен был шокирован не только он, но и продавец лотерейных билетов.

Выигранные деньги Александр планирует инвестировать в развитие и обучение своей 6-летней дочери. На оставшиеся деньги семья хочет купить долгожданное собственное жилье. 

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