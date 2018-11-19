В США 77-летняя пенсионерка выиграла в онлайн-лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. 77-летняя жительница американского штата Мэриленд выиграла 10,4 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Счастливая бабушка одержала победу в игре “виртуальные скачки лошадей “Racetrax”.
“Как правило, я играю в скретч-офф (одна из мгновенных лотерей — ред.), один или два раза в неделю. Но мои друзья — поклонники лошадей. Я решила попробовать и победила”, — вспоминает американка.
Победительница призналась, что планирует потратить выигрыш на оплату счетов и покупку праздничных подарков для своей семьи.
Напомним, в Украине с начала года уже 30 человек стали миллионерами благодаря лотерее “Лото-Забава”.
Александр Гречко из Никополя — один из предыдущих победителей этой лотереи, рассказал, что играет недавно, буквально полгода, и от крупного выигрыша в 1 000 000 гривен был шокирован не только он, но и продавец лотерейных билетов.
Выигранные деньги Александр планирует инвестировать в развитие и обучение своей 6-летней дочери. На оставшиеся деньги семья хочет купить долгожданное собственное жилье.