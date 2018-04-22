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У спробі заблокувати Telegram Роскомнагляд почав випадково блокувати Google

Київ • УНН

 • 9582 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Користувачі в мережі повідомили про проблеми з доступом до сайту Google в Росії. Збій підтверджують і дані моніторингових сайтів, зокрема ресурс Downdetector, передає УНН.

У спробі заблокувати Telegram Роскомнагляд почав випадково блокувати Google

У користувачів в Росії в ніч на 22 квітня з’явилися проблеми з доступом до сайту Google. За їх словами, після опівночі вони не змогли зайти на основну сторінку пошукової системи.

При цьому користувачі відзначають, що не можуть увійти не лише на сайт пошукової системи, але також на пошту Google і пов’язані з ним ресурси.

За даними моніторингових ресурсів, основні проблеми виникли в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Іжевську і Красноярську.

Офіційних коментарів Роскомнагляду про те, чи блокувало відомство ці IP-адреси, поки не надходило.

Раніше видання The Verge повідомило про те, що Google відключив можливість обходу блокування через свій домен. Йшлося про заборону компанією підставних доменів, які дозволяли маскувати заблоковане доменне ім’я доменом іншого сервісу.

Як повідомляв УНН, журналісти нещодавно підбили підсумки першої доби блокування Telegram у Росії.

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