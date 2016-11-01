У справі П.Шеремета є понад 97 рішень судів - В.Троян
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У кримінальному провадження стосовно вбивства журналіста Павла Шеремети є понад 97 рішень судів. Про це сказав на брифінгу перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції Вадим Троян, передає кореспондент УНН.
"До чого тут добровольчі батальйони. Люди зайшли на сайт судовий, там у нас ухвал було більше 97 на тому сайті, а є ще інші. Вони взяли три ухвали про добровольців, а чого 97 осіб чому вони не показали", - сказав він.
При цьому Нацполіції Х.Деканоідзе зазначила, що коли буде нова інформація у справі Павла Шеремети, її обов’язково оприлюднять.
"Але ви не подумайте, що хтось зупинив роботу на якомусь етапі. В жодному разі. Така масштабна справа за собою тягне дуже широкий комплексний підхід: опитати людей, технічна робота, оперативна робота", - додала вона.
Нагадаємо, вранці 20 липня в середмісті Києва вибухнуло авто, в якому перебував журналіст Павло Шеремет. Слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство. Інцидент стався на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вибух прогримів о 7:45 під час руху авто.