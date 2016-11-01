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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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06:00 • 1950 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

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У справі П.Шеремета є понад 97 рішень судів - В.Троян

У справі П.Шеремета є понад 97 рішень судів - В.Троян

Київ • УНН

 • 10734 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У кримінальному провадження стосовно вбивства журналіста Павла Шеремети є понад 97 рішень судів. Про це сказав на брифінгу перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції Вадим Троян, передає кореспондент УНН.

"До чого тут добровольчі батальйони. Люди зайшли на сайт судовий, там у нас ухвал було більше 97 на тому сайті, а є ще інші. Вони взяли три ухвали про добровольців, а чого 97 осіб чому вони не показали", - сказав він.

При цьому Нацполіції Х.Деканоідзе зазначила, що коли буде нова інформація у справі Павла Шеремети, її обов’язково оприлюднять.

"Але ви не подумайте, що хтось зупинив роботу на якомусь етапі. В жодному разі. Така масштабна справа за собою тягне дуже широкий комплексний підхід: опитати людей, технічна робота, оперативна робота", - додала вона.

Нагадаємо, вранці 20 липня в середмісті Києва вибухнуло авто, в якому перебував журналіст Павло Шеремет. Слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство. Інцидент стався на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вибух прогримів о 7:45 під час руху авто.

Українські Національні Новини

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