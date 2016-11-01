В деле П.Шеремета есть более 97 решений судов - В.Троян

"При чем тут добровольческие батальоны. Люди зашли на сайт судебный, там у нас постановлений было более 97 на том сайте, а есть еще другие. Они взяли три постановления о добровольцах, а чего 97 человек почему они не показали", - сказал он.

При этом в Нацполиции Х.Деканоидзе отметила, что когда будет новая информация по делу Павла Шеремета, ее обязательно обнародуют.

"Но вы не подумайте, что кто-то остановил работу на каком-то этапе. В любом случае. Такое масштабное дело за собой тянет очень широкий комплексный подход: опросить людей, техническая работа, оперативная работа", - добавила она.