В деле П.Шеремета есть более 97 решений судов - В.Троян
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета есть более 97 решений судов. Об этом сказал на брифинге заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вадим Троян, передает корреспондент УНН.
"При чем тут добровольческие батальоны. Люди зашли на сайт судебный, там у нас постановлений было более 97 на том сайте, а есть еще другие. Они взяли три постановления о добровольцах, а чего 97 человек почему они не показали", - сказал он.
При этом в Нацполиции Х.Деканоидзе отметила, что когда будет новая информация по делу Павла Шеремета, ее обязательно обнародуют.
"Но вы не подумайте, что кто-то остановил работу на каком-то этапе. В любом случае. Такое масштабное дело за собой тянет очень широкий комплексный подход: опросить людей, техническая работа, оперативная работа", - добавила она.