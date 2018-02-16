У справі Майдану реальне покарання відбуває лише громадянин Азербайджану

ukru
26 березня, 20:57 • 35962 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 227203 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 229450 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 366694 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 250394 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 364597 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 226973 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 247143 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 257095 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 248295 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
75 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

26 березня, 21:13 • 61023 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 90061 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 71879 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 70474 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 42616 перегляди
Публікації
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 12 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 171362 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 227203 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 366694 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 364597 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 109214 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 100159 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 131925 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 148931 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 153966 перегляди
Актуальне
У справі Майдану реальне покарання відбуває лише громадянин Азербайджану

У справі Майдану реальне покарання відбуває лише громадянин Азербайджану

Київ • УНН

 • 9659 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. За злочини, вчинені під час Революції Гідності, реальні вироки отримали поки що лише двоє людей, втім відбуває покарання одна людина. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода прокурор департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Олексій Донський, передає УНН.

Ці два вироки пов’язані із подіями з 21 на 22 січня 2014 року, коли до протестувальників була застосована сила з боку так званих “тітушок”. Відбуває покарання у в’язниці громадянин Азербайджану, розповів прокурор.

“Громадянин Азербайджану на прізвище Тагіров був залучений групою „Оплот“ і Жиліним (лідер „Оплоту“ Євген Жилін, вбитий у Росії у вересні 2016 року — ред.) до хуліганських дій, викрадення людини зі станції метро „Петрівка“, вивезення її до лісопосадки в районі метро „Бориспільська“. Там цю людину катували. Це події з 21 на 22 січня 2014 року. По цій справі багато осіб засуджено, але до реальної міри покарання — лише двоє”, — сказав О.Донський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У “справі розстрілів на Майдані” фігурують шестеро осіб — ГПУ

За його словами, другу людину, яка була засуджена до ув’язнення в цій справі, випустили за “законом Савченко”.

“Другий вирок не вступив в законну силу — ми його оскаржуємо. Обвинувачений отримав реальну міру покарання, але за „законом Савченко“ (він відбув в СІЗО один рік і три місяці, а присуджено йому було 2,5 роки ув’язнення), його випустили по відбутому. Ми вважаємо його вирок надм’яким і зараз його оскаржуємо, ця процедура не завершена”, — зазначив О.Донський.

Усього по “справах Майдану” суди винесли 50 вироків, більшість із них з умовними термінами покарання, зауважив Донський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Основні справи по розстрілу Майдану завершені на 80% - Луценко

За даними ГПУ, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули — більшість загинули в лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, із 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.01
Bitcoin
$87,308.60
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,065.99
Ethereum
$2,023.53