У справі Майдану реальне покарання відбуває лише громадянин Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. За злочини, вчинені під час Революції Гідності, реальні вироки отримали поки що лише двоє людей, втім відбуває покарання одна людина. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода прокурор департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Олексій Донський, передає УНН.
Ці два вироки пов’язані із подіями з 21 на 22 січня 2014 року, коли до протестувальників була застосована сила з боку так званих “тітушок”. Відбуває покарання у в’язниці громадянин Азербайджану, розповів прокурор.
“Громадянин Азербайджану на прізвище Тагіров був залучений групою „Оплот“ і Жиліним (лідер „Оплоту“ Євген Жилін, вбитий у Росії у вересні 2016 року — ред.) до хуліганських дій, викрадення людини зі станції метро „Петрівка“, вивезення її до лісопосадки в районі метро „Бориспільська“. Там цю людину катували. Це події з 21 на 22 січня 2014 року. По цій справі багато осіб засуджено, але до реальної міри покарання — лише двоє”, — сказав О.Донський.
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За його словами, другу людину, яка була засуджена до ув’язнення в цій справі, випустили за “законом Савченко”.
“Другий вирок не вступив в законну силу — ми його оскаржуємо. Обвинувачений отримав реальну міру покарання, але за „законом Савченко“ (він відбув в СІЗО один рік і три місяці, а присуджено йому було 2,5 роки ув’язнення), його випустили по відбутому. Ми вважаємо його вирок надм’яким і зараз його оскаржуємо, ця процедура не завершена”, — зазначив О.Донський.
Усього по “справах Майдану” суди винесли 50 вироків, більшість із них з умовними термінами покарання, зауважив Донський.
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За даними ГПУ, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули — більшість загинули в лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, із 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.