По делу Майдана реальное наказание отбывает только гражданин Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. За преступления, совершенные во время Революции Достоинства, реальные приговоры получили пока только два человека, впрочем отбывает наказание всего один человек. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода прокурор департамента специальных расследований Генпрокуратуры Алексей Донской, передает УНН.
Эти два приговора связанные с событиями с 21 на 22 января 2014 года, когда к протестующим была применена сила со стороны так называемых "титушек". Отбывает наказание в тюрьме гражданин Азербайджана, рассказал прокурор.
"Гражданин Азербайджана по фамилии Тагиров был привлечен группой "Оплот" и Жилиным (лидер "Оплота" Евгений Жилин, убитый в России в сентябре 2016 года - ред.) к хулиганским действиям, похищению человека из станции метро "Петровка", вывоз его в лесопосадку в районе метро "Бориспольская". Там этого человека пытали. Это события с 21 на 22 января 2014 года. По этому делу много человек осуждены, но к реальной мере наказания - только двое", - сказал А.Донской.
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По его словам, второго человека, который был осужден к заключению в этом деле, выпустили по "закону Савченко".
"Второй приговор не вступил в законную силу - мы его обжалуем. Обвиняемый получил реальную меру наказания, но по "закону Савченко" (он отбыл в СИЗО один год и три месяца, а присуждено ему было 2,5 года заключения), его выпустили. Мы считаем его приговор сверхмягким и сейчас его обжалуем, эта процедура не завершена", - отметил А.Донской.
Всего по "делам Майдана" суды вынесли 50 приговоров, большинство из них с условными сроками наказания, отметил А.Донской.
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По данным ГПУ, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли - большинство погибших в феврале 2014 года. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней. По данным Министерства внутренних дел, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.