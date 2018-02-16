По делу Майдана реальное наказание отбывает только гражданин Азербайджана

КИЕВ. 16 февраля. УНН. За преступления, совершенные во время Революции Достоинства, реальные приговоры получили пока только два человека, впрочем отбывает наказание всего один человек. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода прокурор департамента специальных расследований Генпрокуратуры Алексей Донской, передает УНН.