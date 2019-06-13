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У справі екс-беркутівців допитали ще трьох колишніх співробітників УДО

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Святошинський райсуд Києва під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, допитав ще трьох свідків – колишніх співробітників УДО. Про це повідомив адвокат екс-беркутівців Олександр Горошинський у коментарі журналісту УНН.

У справі екс-беркутівців допитали ще трьох колишніх співробітників УДО

“Сьогодні на засіданні допитали, ще трьох свідків обвинувачення, які були співробітниками Управління державної охорони України”, — сказав Горошинський.

Він додав, що наступне засідання відбудеться 18 червня.

Нагадаємо, у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.

Як повідомляв УНН, що з 22 екс-бійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі.

Інтерпол відмовив Україні в оголошенні бійців “Беркуту” у міжнародний розшук.

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