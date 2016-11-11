У справі “чорної бухгалтерії” ПР було проведено обшук - НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Національному антикорупційному бюро України повідомили, що сьогодні у справі “чорної бухгалтерії” був проведений обшук. Про це повідомляє прес-служба НАБУ у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“У справі „чорної бухгалтерії“ сьогодні був проведений обшук”, — повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, антикорупційні прокурори попросили НАБУ провести окремі слідчі дії у кримінальному провадженні щодо “чорної бухгалтерії” ПР.
Нагадаємо, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. За його словами, він передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів колишнім і нинішнім чиновникам.