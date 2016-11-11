В деле "черной бухгалтерии" ПР был проведен обыск - НАБУ

"По делу "черной бухгалтерии" сегодня был проведен обыск", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, антикоррупционные прокуроры попросили НАБУ провести отдельные следственные действия в уголовном производстве по "черной бухгалтерии" ПР.



Напомним, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. По его словам, он передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов бывшим и нынешним чиновникам.