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У спальному мікрорайоні в Одесі сталася стрілянина

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 01 квітня. УНН. Одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини у спальному мікрорайоні міста. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.

"Подія сталася в одній з багатоповерхівок Малиновського району. Встановлено, що у квартирі, розташованій на восьмому поверсі, стався обвал балконної плити, яка впала на балкон сусідів знизу. Це стало причиною конфлікту між жителями будинку. Під час сварки мешканець квартири з восьмого поверху вистрілив з травматичної зброї сусіду в груди", - йдеться у повідомленні.

На даний момент 30- річного потерпілого госпіталізовано до лікарні з травматичним пораненням грудної клітини зліва. Перевірка триває. За її результатами буде прийнято рішення про притягнення стрілка до відповідальності.

Нагадаємо, в Одесі, під час святкування "Гуморини 2018" на чоловіка обрушився фрагмент фасаду.

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