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У Солсбері пройшла панахида по жертві отруєння в Еймсбері Дон Стерджес

У Солсбері пройшла панахида по жертві отруєння в Еймсбері Дон Стерджес

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Панахида по жертві отруєння в містечку Еймсбері — 44-річній британці Дон Стерджес — пройшла в понеділок в каплиці крематорію сусіднього міста Солсбері на території міського кладовища. Як інформує агентство Press Association, в прощальній церемонії взяли участь рідні і близькі Стерджес, включаючи і її супутника Чарльза Роулі, так само потерпілого, за твердженням британської сторони, від контакту з нервово-паралітичним речовиною, інформує УНН з посиланням також на Sky News та The Independent.

Як повідомив агентству вікарій Філіп Бромлі, здійснив церемонію відспівування покійної, Роулі, який мимоволі зробив крок з фатальними наслідками, подарувавши своїй подрузі підібраний флакон з отруйною речовиною, прийнятий ним за парфуми, сидів в першому ряду біля закритої труни і дуже емоційно реагував на те, що відбувається. Священик висловив надію, що поминальна служба надала на Роулі цілющий вплив.

Надгробну промову виголосила сестра Стерджес Клер, а дочка покійної розповіла присутнім про свою любов до матері. На панахиді прозвучали гімни Shalom Shalom і Fame і пісня британського співака Джеймса Бланта Beautiful Dawn, в якій обігравалося ім’я покійної, в перекладі означає зорю або світанок. В цілому, за словами Бромлі, заупокійна служба по Дон Стерджес мало чим відрізнялася від інших подібних.

Як повідомляв УНН, жертву отруєння нервово-паралітичним речовиною “Новачок” Дон Стерджесс поховають у Великій Британії при посилених заходах безпеки.

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