В Солсбери прошла панихида по жертве отравления в Эймсбери Дон Стерджесс

Как сообщил агентству викарий Филип Бромли, совершивший церемонию отпевания покойной, Роули, который невольно совершил шаг с фатальными последствиями, подарив своей подруге подобранный флакон с отравляющим веществом, принятый им за духи, сидел в первом ряду возле закрытого гроба и очень эмоционально реагировал на происходящее. Священник выразил надежду, что поминальная служба оказала на Роули целебное воздействие.

Надгробную речь произнесла сестра Стерджес Клэр, а дочь покойной рассказала собравшимся о своей любви к матери. На панихиде прозвучали гимны Shalom Shalom и Fame и песня британского певца Джеймса Бланта Beautiful Dawn, в которой обыгрывалось имя покойной, в переводе означающее зарю или рассвет. В целом, по словам Бромли, заупокойная служба по Дон Стерджес мало чем отличалась от других подобных.

Как сообщал УНН, жертву отравления нервно-паралитическим веществом “Новичок” Дон Стерджесс похоронят в Великобритании при усиленных мерах безопасности.