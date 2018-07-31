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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 35368 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 122962 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 130580 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168417 просмотра

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7 марта, 15:45 • 140882 просмотра

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В Солсбери прошла панихида по жертве отравления в Эймсбери Дон Стерджесс

Киев  •  УНН

 • 7915 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Панихида по жертве отравления в городке Эймсбери — 44-летней британке Дон Стерджес — прошла в понедельник в часовне крематория соседнего города Солсбери на территории городского кладбища. Как информирует агентство Press Association, в прощальной церемонии приняли участие родные и близкие Стерджес, включая и ее спутника Чарльза Роули, так же пострадавшего, по утверждению британской стороны, от контакта с нервно-паралитическим веществом, информирует УНН со ссылкой также на Sky News и The Independent.

Как сообщил агентству викарий Филип Бромли, совершивший церемонию отпевания покойной, Роули, который невольно совершил шаг с фатальными последствиями, подарив своей подруге подобранный флакон с отравляющим веществом, принятый им за духи, сидел в первом ряду возле закрытого гроба и очень эмоционально реагировал на происходящее. Священник выразил надежду, что поминальная служба оказала на Роули целебное воздействие.

Надгробную речь произнесла сестра Стерджес Клэр, а дочь покойной рассказала собравшимся о своей любви к матери. На панихиде прозвучали гимны Shalom Shalom и Fame и песня британского певца Джеймса Бланта Beautiful Dawn, в которой обыгрывалось имя покойной, в переводе означающее зарю или рассвет. В целом, по словам Бромли, заупокойная служба по Дон Стерджес мало чем отличалась от других подобных.

Как сообщал УНН, жертву отравления нервно-паралитическим веществом “Новичок” Дон Стерджесс похоронят в Великобритании при усиленных мерах безопасности.

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