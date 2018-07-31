В Солсбери прошла панихида по жертве отравления в Эймсбери Дон Стерджесс
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Панихида по жертве отравления в городке Эймсбери — 44-летней британке Дон Стерджес — прошла в понедельник в часовне крематория соседнего города Солсбери на территории городского кладбища. Как информирует агентство Press Association, в прощальной церемонии приняли участие родные и близкие Стерджес, включая и ее спутника Чарльза Роули, так же пострадавшего, по утверждению британской стороны, от контакта с нервно-паралитическим веществом, информирует УНН со ссылкой также на Sky News и The Independent.
Как сообщил агентству викарий Филип Бромли, совершивший церемонию отпевания покойной, Роули, который невольно совершил шаг с фатальными последствиями, подарив своей подруге подобранный флакон с отравляющим веществом, принятый им за духи, сидел в первом ряду возле закрытого гроба и очень эмоционально реагировал на происходящее. Священник выразил надежду, что поминальная служба оказала на Роули целебное воздействие.
Надгробную речь произнесла сестра Стерджес Клэр, а дочь покойной рассказала собравшимся о своей любви к матери. На панихиде прозвучали гимны Shalom Shalom и Fame и песня британского певца Джеймса Бланта Beautiful Dawn, в которой обыгрывалось имя покойной, в переводе означающее зарю или рассвет. В целом, по словам Бромли, заупокойная служба по Дон Стерджес мало чем отличалась от других подобных.
Как сообщал УНН, жертву отравления нервно-паралитическим веществом “Новичок” Дон Стерджесс похоронят в Великобритании при усиленных мерах безопасности.