У сочі на пляж викинуло морську міну
Київ • УНН
На пляж російського Сочі штормом винесло морську міну. Замість евакуації, туристи почали викочувати її на берег, повідомляє The Moscow Times.
На пляж російського сочі викинуло зірвану штормом морську міну. Замість евакуації з пляжу, туристи почали викочувати її на пляж. Про це повідомляє The Moscow Times, передає УНН.
На пляж сочі викинуло зірвану штормом морську міну. Замість евакуації з пляжу, туристи почали викочувати її на пляж
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