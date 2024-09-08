В сочи на пляж выбросило морскую мину

В КГГА назвали причину взрыва на территории автотранспортного предприятия час назад • 7004 просмотра

Взрыв на территории АТП в Киеве: КГВА опровергла свою информацию о трех погибших 2 часа назад • 12415 просмотра

Взрыв на территории автотранспортного предприятия в Киеве: деблокировали еще одно тело 4 часа назад • 15845 просмотра

В Киеве произошел взрыв неизвестного происхождения: разрушено здание, два человека погибли - КГВА 5 часов назад • 11218 просмотра