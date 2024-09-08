В сочи на пляж выбросило морскую мину
Киев • УНН
На пляж российского Сочи штормом вынесло морскую мину. Вместо эвакуации, туристы начали выкатывать ее на берег, сообщает The Moscow Times.
На пляж российского Сочи выбросило сорванную штормом морскую мину. Вместо эвакуации с пляжа, туристы начали выкатывать ее на пляж. Об этом сообщает The Moscow Times, передает УНН.
На пляж Сочи выбросило сорванную штормом морскую мину. Вместо эвакуации с пляжа, туристы начали выкатывать ее на пляж
російські ударні БпЛА порушили повітряний простір Румунії7 сентября 2024, 23:52 • 95368 просмотров