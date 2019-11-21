У "Слузі народу" розповіли про етапи демонополізації спиртової галузі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Демонополізація спиртової галузі має відбутися поетапно. Про це у коментарі УНН розповіла народний депутат від партії "Слуга народу", член Комітету ВР з питань розвитку економіки Роксолана Підласа, коментуючи президентський законопроект (№2300) про демонополізацію спиртової галузі.
За її словами, спочатку пропонується продати державні спиртзаводи “Укрспирту” — їх нові власники першими отримають ліцензії на виробництво спирту.
“Виробництво спирту буде ліцензуватися. Продається державний спиртзавод, власник отримує ліцензію і має право виробляти на ньому спирт”, — уточнила вона.
Тим часом на будівництво нових заводів із виробництва спирту планується ввести мораторій, продовжила Підласа.
“Для того, щоб підвищити імовірність залучення інвесторів на державні заводи концерну Укрспирт. У протилежному випадку є побоювання, що заводи не вдасться приватизувати і вони просто закриються через те, що будуть програвати конкуренцію новим, краще оснащеним приватним заводам. З точки зору соціально-економічного ефекту, краще приватизувати й модернізувати державні заводи”, - пояснила вона.
З плином двох років ліцензії на виробництво спирту зможуть отримати усі охочі підприємці.
“Наразі в законі прописано, що спирт може виробляти лише держава. Виключення цієї норми і є демонополізація”, — розповіла нардеп.
Нагадаємо, 19 листопада Президент Володимир Зеленський мав зустрітися із членами Комітету ВР з питань розвитку економіки, аби обговорити зміни до законопроекту про демонополізацію спирту, але зустріч переніс.
Змінити президентський законопроект пропонується таким чином, аби демонополізація галузі не передувала приватизації ДП “Укрспирт”, оскільки це може завдати державі значних збитків, збагативши при цьому лише горілчаних виробників.