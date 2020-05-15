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У "Слузі народу" розповіли, чому звіт футбольної ТСК не може стосуватися УАФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Повноваження футбольної ТСК починаються і завершуються там, де є бюджетне фінансування. А тому її робота не може мати стосунку до Української асоціації футболу (УАФ), оскільки там немає фінансових проблем, як власне, і державних коштів. Таку заяву зробив депутат від “Слуги народу” Георгій Мазурашу, коментуючи заключне засідання ТСК з будівництва футбольних міні-полів, передає УНН.

У "Слузі народу" розповіли, чому звіт футбольної ТСК не може стосуватися УАФ

За словами політика, звіт Комісії він ще не читав, але знайомий із напрацюваннями ТСК на рівні спілкування з колегами.

“Я знаю, куди просунулися... Водночас я розумію, що фінансових проблем у діяльності УАФ немає. Я про те, що стосується бюджетних коштів. Тому мені здається що те, що очікує певна частина суспільства, футбольного в тому числі, результатів якихось ТСК — вони мали б розуміти, що ТСК працює лише в напрямку моніторингу використання бюджетних коштів, саме по цій програмі (будівництво міні-полів).

Мені здається, що зараз є більше резонансу по великих партіях скупленої кави (кримінальне провадження зареєстроване за заявою УАФ за фактом перерахунку коштів УЄФА на офшорну компанію Ньюпорт Менеджмент, яку пов’язують із Суркісами, — ред.), які теж не стосуються бюджетних грошей, і відповідно ТСК цими коштами та моніторингом, аудитами також не займається”, — розповів Мазурашу.

“Слуга народу” додав, що добре ознайомлений із проектом будівництва футбольних міні-полів саме в Києві. Протягом 2017-2018 рр було побудовано та реконструйовано 66 таких об’єктів (виконавець замовлення — ТОВ “ФФУ Продакшн”, — ред.). І як зауважив нардеп, він був приємно вражений економією бюджетних коштів, яку забезпечили виконавці.

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“Щодо самих майданчиків, які є головним об’єктом роботи ТСК, то особисто я, будучи на деяких засіданнях ТСК, мені було приємно дізнатися, що в місті Києві під час реалізації цієї програми, коли облаштовували 66 майданчиків на суму менше 100 млн грн, десь 99 млн грн, то після реалізації програми було повернуто близько 11% суми. Це дуже позитивний сигнал для всієї країни, бо як правило, як у нас коли, як кажуть, „освоюють“ кошти з бюджет, то — до останньої копійки від передбачених.

А в цьому випадку така — більш чесна — робота у столиці. Зробили ще й повернули гроші. Дуже позитивно”, — розповів він.

Крім того, депутат прокоментував і політичний аспект роботи ТСК, зазначивши, що суб’єктивні думки з цього приводу можуть бути різними. Проте він особисто, вірить у наміри своїх колег по парламенту не грати на стороні опозиційної до Павелка сьогодні партії, а все ж розбиратися по суті завдань Комісії.

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Як писав УНН, учора відбулося заключне засідання футбольної ТСК. Депутати представили проміжні звіти і вирішили просити ВР продовжити їх повноваження ще на 6 міс.

Нагадаємо, що Комісія вже пропрацювала вже 6 місяців. За цей час неодноразово заслуховувала правоохоронців, відвідувала збудовані міні-поля та побувала на заводі із виробництва штучного футбольного покриття.

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