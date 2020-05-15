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В "Слуге народа" рассказали, почему отчет футбольной ВСК не может касаться УАФ

Киев • УНН

 • 10268 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Полномочия футбольной ВСК начинаются и завершаются там, где есть бюджетное финансирование. А потому его работа не может иметь отношения к Украинской ассоциации футбола (УАФ), поскольку там нет финансовых проблем, как собственно, и государственных средств. Такое заявление сделал депутат от “Слуги народа” Георгий Мазурашу, комментируя заключительное заседание ВСК по строительству футбольных мини-полей, передает УНН.

В "Слуге народа" рассказали, почему отчет футбольной ВСК не может касаться УАФ

По словам политика, отчет Комиссии он еще не читал, но знаком с наработками ВСК на уровне общения с коллегами.

“Я знаю, куда продвинулись... Вместе с тем я понимаю, что финансовых проблем в деятельности УАФ нет. Я о том, что касается бюджетных средств. Поэтому мне кажется, что то, что ожидает определенная часть общества, футбольного в том числе, результатов каких-то ВСК — они должны понимать, что ВСК работает только в направлении мониторинга использования бюджетных средств, именно по этой программе (строительство мини-полей).

Мне кажется, что сейчас больше резонанса по большим партиям скупленного кофе уголовное производство зарегистрировано по заявлению УАФ по факту перечисления средств УЕФА на оффшорную компанию Ньюпорт Менеджмент, которую связывают с Суркисами, — ред.), которые тоже не касаются бюджетных денег, и соответственно ВСК этими средствами и мониторингом, аудитами также не занимается”, — рассказал Мазурашу.

“Слуга народа” добавил, что хорошо знаком с проектом строительства футбольных мини-полей именно в Киеве. В течение 2017-2018 гг. было построено и реконструировано 66 таких объектов (исполнитель заказа — ООО “ФФУ Продакшн”, — ред.). И как отметил нардеп, он был удивлен экономией бюджетных средств, которую обеспечили исполнители.

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“Что касается самих площадок, которые являются главным объектом работы ВСК, то лично я, будучи на некоторых заседаниях ВСК, мне было приятно узнать, что в городе Киеве во время реализации этой программы, когда обустраивали 66 площадок на сумму менее 100 млн грн, где-то 99 млн грн, то после реализации программы было возвращено около 11% суммы. Это очень позитивный сигнал для всей страны, а, как правило, как у нас когда, как говорится, „осваивают“ средства из бюджета, то — до последней копейки от предусмотренных.

А в этом случае такова — более честная — работа в столице. Сделали еще и вернули деньги. Очень положительно”, — рассказал он.

Кроме того, депутат прокомментировал и политический аспект работы ВСК, отметив, что субъективные мнения по этому поводу могут быть разными. Однако он лично, верит в намерения своих коллег по парламенту не играть на стороне оппозиционной Павелко сегодня партии, а все же разбираться по сути задач Комиссии.

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Как писал УНН, вчера состоялось заключительное заседание футбольной ВСК. Депутаты представили промежуточные отчеты и решили просить ВР продлить их полномочия еще на 6 мес.

Напомним, что Комиссия уже проработала уже 6 месяцев. За это время неоднократно заслушала правоохранителей, посещала построенные мини-поля и побывала на заводе по производству искусственного футбольного покрытия.

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