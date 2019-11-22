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У "Слузі народу" назвали терміни фінального голосування за ринок землі

У "Слузі народу" назвали терміни фінального голосування за ринок землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. За законопроект щодо ринку землі в цілому у Верховній Раді нардепи планують проголосувати з 2 грудня, або з 16 грудня. Про це в інтерв’ю виданню "Новое время" повідомив голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає УНН.

Відповідаючи на запитання, коли в цілому проголосують за ринок землі, Корнієнко відповів: "В залежності від того, як комітет встигне внести всі правки. Це може бути або з 2 грудня, або з 16 грудня. Є такий план. Будемо дивитися".

Нагадаємо, народні депутати України, при заблокованій фракцією "Опозиційна платформа - За життя" трибуні й крики "Ганьба!", ухвалили в першому читанні законопроект №2178-10 щодо запровадження ринку землі.

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