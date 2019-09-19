У "Слузі народу" чекають на офіційне звернення Кличка щодо розпуску Київради
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Офіційне звернення мера Києва Віталія Кличка щодо розпуску Київради не надходило до парламенту, тому не може розглядатись у профільному комітеті й виноситись у сесійну залу. Про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу", член комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування Олександр Корнієнко в коментарі журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Усні новини з сайтів, на жаль, для нас не є підставою, щоб про це навіть говорити в комітеті. Чекаємо офіційне звернення. Якщо воно буде процедурно правильно подано до Верховної Ради, далі воно надійде в комітет, і ми будемо в комітеті визначатися", - зазначив Корнієнко.
За його словами, наступне засідання комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, який є головним в цьому питанні, заплановане на 1 жовтня.
"Якщо він встигне до цього подати (подання – ред.), можливо, включимо до порядку денного комітету. Можливо, не включимо. У нас є 90 днів на ухвалення цього рішення", - додав нардеп.
Нагадаємо, 19 вересня мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради України щодо розпуску Київради VIII скликання. Про це він заявив після того, як Київрада знову не зібрала кворум для проведення чергової сесії.