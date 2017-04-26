У Слов’янську відкрили Центр психологічного відновлення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба взяв участь у відкритті Центру психологічного відновлення “Промир” у Слов’янську, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Сьогодні кожна 4-а дитина у Донецькій і Луганській областях потребують психологічної допомоги, тому доступ до послуг професійних психологів є надзвичайно важливим для кожної дитини, яка живе поруч з війною і щодня перебуває під впливом стресу” — зазначив М.Кулеба.
Зазначається, що психологи Центру надаватимуть безкоштовну комплексну психологічну допомогу дітям та дорослим, проводитимуть групові заняття з танцювально-рухової, піскової і ритмо-терапії, заняття в сенсорній кімнаті та різноманітні освітні заходи.
Також працівники “Промир” допомагатимуть дітям і дорослим відчути віру в себе та свої сили, знаходити ресурс для виходу зі стресової ситуації. Очікується, що реалізація програм Центру сприятиме стабілізації стану психоемоційної сфери.
За попередніми підрахунками, щороку понад 1000 дітей і дорослих отримуватимуть у Центрі послуги за різними напрямками.
Як повідомляв УНН, реабілітацією військових Україна займатиметься спільно з НАТО.