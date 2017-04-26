В Славянске открыли Центр психологического восстановления
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба принял участие в открытии Центра психологического восстановления "Промир" в Славянске, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Сегодня каждая четвёртый ребенок в Донецкой и Луганской областях нуждаются в психологической помощи, поэтому доступ к услугам профессиональных психологов является чрезвычайно важным для каждого ребенка, который живет рядом с войной и ежедневно находится под влиянием стресса", - отметил Н.Кулеба.
Отмечается, что психологи Центра оказывать бесплатную комплексную психологическую помощь детям и взрослым, проводить групповые занятия по танцевально-двигательной, песочной и ритмо-терапии, занятия в сенсорной комнате и различные образовательные мероприятия.
Также работники "Промир" будут помогать детям и взрослым почувствовать веру в себя и свои силы, находить ресурс для выхода из стрессовой ситуации. Ожидается, что реализация программ Центра будет способствовать стабилизации состояния психоэмоциональной сферы.
По предварительным подсчетам, ежегодно более 1000 детей и взрослых будут получать в Центре услуги по разным направлениям.
Как сообщал УНН, реабилитацией военных Украине будет заниматься совместно с НАТО .