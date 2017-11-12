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У Словенії проходить другий тур президентських виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Виборчі дільниці для голосування у другому турі президентських виборів відкрилися в Словенії, повідомила Державна виборча комісія, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".

Повідомляється, що виборці мають зробити вибір між нинішнім президентом країни Борутом Пахором і колишнім актором Мар'яном Шарецом.

За підсумками першого туру, що відбувся 22 жовтня, жоден з кандидатів не подолав 50-відсотковий бар'єр. Чинний глава держави Пахор, що висувався як незалежний кандидат, отримав 47,21% голосів. Його найближчий переслідувач - колишній актор комедійного жанру і мер провінційного міста Камник Шарец набрав 24,76%. Явка склала рекордно низькі 44,23%. Всього в Словенії 1,7 мільйона громадян володіють виборчим правом.

 

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