У Словенії проходить другий тур президентських виборів

Повідомляється, що виборці мають зробити вибір між нинішнім президентом країни Борутом Пахором і колишнім актором Мар'яном Шарецом.

За підсумками першого туру, що відбувся 22 жовтня, жоден з кандидатів не подолав 50-відсотковий бар'єр. Чинний глава держави Пахор, що висувався як незалежний кандидат, отримав 47,21% голосів. Його найближчий переслідувач - колишній актор комедійного жанру і мер провінційного міста Камник Шарец набрав 24,76%. Явка склала рекордно низькі 44,23%. Всього в Словенії 1,7 мільйона громадян володіють виборчим правом.