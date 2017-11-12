В Словении проходит второй тур президентских выборов

Сообщается, что избирателям предстоит сделать выбор между нынешним президентом страны Борутом Пахором и бывшим актером Марьяном Шарецом.

По итогам первого тура, состоявшегося 22 октября, ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер. Действующий глава государства Пахор, выдвигавшийся в качестве независимого кандидата, получил 47,21% голосов. Его ближайший преследователь - бывший актер комедийного жанра и мэр провинциального города Камник Шарец набрал 24,76%. Явка составила рекордно низкие 44,23%. Всего в Словении 1,7 миллиона граждан обладают избирательным правом.