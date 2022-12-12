У Словаччині запрацювала база з ремонту військової техніки для України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Словаччині розпочала роботу база з ремонту великої військової техніки для України. Про це пише УНН із посиланням на Bild.
Цитата
"З новим ремонтним центром неподалік кордону Словаччини з Україною уряди та військова промисловість хочуть забезпечити подальше використання важкого озброєння для боротьби з агресивною війною росії. База розпочала роботу", – повідомив голова спеціального штабу по Україні в міністерстві оборони Крістіан Фрейдінг.
Деталі
Як зазначили, німецька танкобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann організовує ремонт великої техніки, яка була пошкоджена у боях в Україні, серед них самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.
Нагадаємо
Раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін створить у Словаччині центр технічного обслуговування для ремонту зброї, яку передають в Україну.