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У Словаччині запрацювала база з ремонту військової техніки для України

У Словаччині запрацювала база з ремонту військової техніки для України

Київ • УНН

 • 574100 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Словаччині розпочала роботу база з ремонту великої військової техніки для України. Про це пише УНН із посиланням на Bild.

Цитата

"З новим ремонтним центром неподалік кордону Словаччини з Україною уряди та військова промисловість хочуть забезпечити подальше використання важкого озброєння для боротьби з агресивною війною росії. База розпочала роботу", – повідомив голова спеціального штабу по Україні в міністерстві оборони Крістіан Фрейдінг.

Деталі

Як зазначили, німецька танкобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann організовує ремонт великої техніки, яка була пошкоджена у боях в Україні, серед них самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000. 

Нагадаємо

Раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін створить у Словаччині центр технічного обслуговування для ремонту зброї, яку передають в Україну.

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