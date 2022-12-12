В Словакии заработала база по ремонту военной техники для Украины

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"С новым ремонтным центром недалеко от границы Словакии с Украиной правительства и военная промышленность хотят обеспечить дальнейшее использование тяжелого вооружения для борьбы с агрессивной войной россии. База начала работу", – сообщил глава специального штаба по Украине в министерстве обороны Кристиан Фрейдинг.

Детали

Как отметили, немецкая танкостроительная компания Krauss-Maffei Wegmann организует ремонт крупной техники, поврежденной в боях в Украине, среди них самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Напомним

Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин создаст в Словакии центр технического обслуживания по ремонту оружия, которое передают в Украину.