У Словаччині зафіксували першу смерть від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Словаччині зафіксували першу смерть від COVID-19 – у чоловіка була пневмонія. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Slovak Spectator.
"У Словаччині, певно, перша смерть, пов’язана з коронавірусом. Чоловік дав позитивний результат у неділю, 29 березня, коли його госпіталізували до лікарні в Бойніце", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що чоловік помер від пневмонії у себе вдома, через кілька днів після того, як його відпустили з лікарні.
Невідомо, чому чоловіка з пневмонією відпустили з лікарні.
У місцевих ЗМІ також зазначають, що летальний випадок від коронавірусу - вже не перший, проте перший не був зареєстрований як смерть через коронавірус.
Додамо, що станом на 1 квітня в Словаччині вже 400 підтверджених випадків коронавіруса.
Нагадаємо, що кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 864 особи, абсолютний добовий рекорд у країні за час спалаху, загалом загинули понад 9 тисяч осіб.