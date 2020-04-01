Пандемія коронавірусу: в Іспанії від COVID-19 померли вже понад 9 тисяч осіб, понад 100 тисяч - хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 864 особи, абсолютний добовий рекорд у країні за час спалаху, загалом загинули понад 9 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 102 тисячі чоловік, в тому числі за останню добу виявили понад 7 719 нових випадків інфікування.
З початку епідемії померли 9 053 людини (в тому числі за добу — 864), а 22 647 повністю одужали. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 5 372 осіб.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (29,8 тисяч осіб) і Каталонія (19,9 тисяч). Багато хворих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (51 випадок) і Мелілья.
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 1 квітня:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 1 de abril:
Confirmados 102.136
En UCI 5.872
Fallecidos 9.053
Curados 22.647
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/f0vIcDqNBU
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Спецлікарня у Мадриді для інфікованих COVID-19:
Підготовка спецлікарень у Барселоні:
Ситуація у Барселоні: