Пандемия коронавируса: в Испании от COVID-19 умерли уже более 9 тысяч человек, более 100 тысяч - больны

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 864 человека, абсолютный суточный рекорд в стране за время вспышки, в общем погибли более 9 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.