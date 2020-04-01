Пандемия коронавируса: в Испании от COVID-19 умерли уже более 9 тысяч человек, более 100 тысяч - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки — 864 человека, абсолютный суточный рекорд в стране за время вспышки, в общем погибли более 9 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество заразившихся коронавируса, уже достигла более 102 тысяч человек, в том числе за последние сутки обнаружили более 7 719 новых случаев инфицирования.
С начала эпидемии умерли 9 053 человека (в том числе за сутки — 864), а 22 647 полностью выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 5 372 человека.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (29,8 тысяч человек) и Каталония (19,9 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (51 случай) и Мелилья.
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 1 апреля:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 1 de abril:
Confirmados 102.136
En UCI 5.872
Fallecidos 9.053
Curados 22.647
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/f0vIcDqNBU
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:
Спецбольница в Мадриде для инфицированных COVID-19:
Подготовка спецбольниц в Барселоне:
Ситуация в Барселоне: