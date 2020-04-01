В Словакии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Словакии зафиксировали первую смерть от COVID-19 - у мужчины была пневмония. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Slovak Spectator.
"В Словакии, наверное, первая смерть, связанная с коронавирусом. Мужчина дал положительный результат в воскресенье, 29 марта, когда его госпитализировали в больницу в Бойнице", - говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчина умер от пневмонии у себя дома, через несколько дней после того, как его отпустили из больницы. Неизвестно, почему мужчину с пневмонией отпустили из больницы.
В местных СМИ также отмечают, что летальный случай от коронавируса - уже не первый, но первый не был зарегистрирован как смерть из-за коронавируса.
Добавим, что по состоянию на 1 апреля в Словакии уже 400 подтвержденных случаев коронавируса.
Напомним, что число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки - 864 человека, абсолютный суточный рекорд в стране за время вспышки, в общем погибли более 9 тысяч человек.