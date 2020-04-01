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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86839 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100665 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102821 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102050 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 110211 просмотра

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5 марта, 13:05 • 99412 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130414 просмотра

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В Словакии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Словакии зафиксировали первую смерть от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 14429 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Словакии зафиксировали первую смерть от COVID-19 - у мужчины была пневмония. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Slovak Spectator.

"В Словакии, наверное, первая смерть, связанная с коронавирусом. Мужчина дал положительный результат в воскресенье, 29 марта, когда его госпитализировали в больницу в Бойнице", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина умер от пневмонии у себя дома, через несколько дней после того, как его отпустили из больницы. Неизвестно, почему мужчину с пневмонией отпустили из больницы.

В местных СМИ также отмечают, что летальный случай от коронавируса - уже не первый, но первый не был зарегистрирован как смерть из-за коронавируса.

Добавим, что по состоянию на 1 апреля в Словакии уже 400 подтвержденных случаев коронавируса.

Напомним, что число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки - 864 человека, абсолютный суточный рекорд в стране за время вспышки, в общем погибли более 9 тысяч человек.

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