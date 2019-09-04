У Словаччині депутат позбувся мандата через расизм
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Верховний суд Словаччини у вівторок, 3 вересня, ухвалив рішення про позбавлення мандата члена парламенту через расистські висловлювання. Це перший подібний випадок в історії країни, повідомляє УНН з посиланням на DW.
Рішення суду стосується члени праворадикальної політичної сили "Народна партія - Наша Словаччина" Мілана Мазурека. Крім того, суд зобов'язав його виплатити штраф у 10 тис. євро за загальне приниження всіх членів циганської меншини країни.
У 2016 році Мазурек заявив у радіоефірі про нібито "циганський терор проти порядних людей" і назвав членів ромської меншини "паразитами", які "нічого не роблять для нашого народу і нічого не вносять в наш державний бюджет або нашу культуру. Навпаки, вони вирішили вести асоціальне життя і висмоктують нашу соціальну систему".
Судовий процес почався у 2017 році. У 2018 році суд засудив депутата до штрафу в 5 тис. євро. Однак Мазурек оскаржив вирок. Втім, Верховний суд не тільки підтвердив рішення суду нижчої інстанції, але і посилив його.
Отримавши мандат депутата парламенту, Мілан Мазурек неодноразово перевіряв на міцність правову систему країни. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він відкрито заперечував Голокост.
Нагадаємо, Словаччина готова провести зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції - "нормандської четвірки" - на своїй території.