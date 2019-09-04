В Словакии депутат лишился мандата из-за расизма
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Верховный суд Словакии во вторник, 3 сентября, принял решение о лишении мандата члена парламента из-за расистских высказываний. Это первый подобный случай в истории страны, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Решение суда касается члены праворадикальной политической силы "Народная партия - Наша Словакия" Милана Мазурека. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в 10 тыс. евро за общее унижение всех членов цыганского меньшинства страны.
В 2016 году Мазурек заявил в радиоэфире о якобы "цыганском терроре против порядочных людей" и назвал членов цыганского меньшинства "паразитами", которые "ничего не делают для нашего народа и ничего не вносят в наш государственный бюджет или нашу культуру. Наоборот, они решили вести асоциальную жизнь и высасывают нашу социальную систему".
Судебный процесс начался в 2017 году. В 2018 году суд приговорил депутата к штрафу в 5 тыс. евро. Однако Мазурек обжаловал приговор. Впрочем, Верховный суд не только подтвердил решение суда низшей инстанции, но и усилил его.
Получив мандат депутата парламента, Милан Мазурек неоднократно проверял на прочность правовую систему страны. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он открыто отрицал Холокост.
Напомним, Словакия готова провести встречу лидеров Украины, России, Германии и Франции — “нормандской четверки” — на своей территории.