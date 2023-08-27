У Швейцарії злодії подолали висоту більше 2 км, аби вкрасти пожертвування

Деталі

Ящик з пожертвуваннями, у якому за приблизною оцінкою було 420-520 євро, належить місцевому клубу скелелазіння, який підтримує найдовший у Швейцарії маршрут скелелазіння на перевалі Геммі над селом Лойкербад.

Видання пише, що найбільший шок викликало те, що скринька для пожертв доступна лише найдосвідченішим альпіністам.

Маршрут, відомий як віа феррата, класифікується як найскладніший, і включає в себе серйозне сходження, а також підйом по драбинах, прикручених до вертикальної скелі, і проходження ущелин на вузьких сталевих тросах.

Ті, хто виявив крадіжку, вважають, що вона була ретельно спланована заздалегідь.

Скриньку для пожертв знайшли розбитою та порожньою. Злодії були не тільки хорошими альпіністами, оснащеними всім необхідним набором для альпінізму, вони взяли з собою інструменти, щоб зламати скриньку для пожертвувань "з грубою силою", повідомили в клубі скелелазіння.

Зазначається, що потім вони продовжили своє сходження з грошима до вершини Дауберхорн на висоті 2941 метр.

Проте з’ясувати, хто саме скоїв злочин,буде складно, адже останні кілька днів була ідеальна погода для скелелазіння.

Доповнення

Наразі в скелелазному клубі сподіваються, що той, хто вкрав гроші, поверне їх сам через докори сумління.

І член клубу та гірський гід Річард Верлен повідомив видання, що місцевий благодійник надіслав 520 євро, щоб замінити вкрадені пожертви.