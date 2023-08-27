В Швейцарии воры преодолели высоту более 2 км, чтобы украсть пожертвования

Детали

Ящик с пожертвованиями, в котором по приблизительной оценке было 420-520 евро, принадлежит местному клубу скалолазания, который поддерживает самый длинный в Швейцарии маршрут скалолазания на перевале Гемми над деревней Лойкербад.

Издание пишет, что наибольший шок вызвало то, что ящик для пожертвований доступен только самым опытным альпинистам.

Маршрут, известный как виа феррата, классифицируется как самый сложный, и включает в себя серьезное восхождение, а также подъем по лестницам, прикрученным к вертикальной скале, и прохождение ущелий на узких стальных тросах.

Те, кто обнаружил кражу, считают, что она была тщательно спланирована заранее.

Ящик для пожертвований был найден разбитым и пустым. Воры были не только хорошими альпинистами, оснащенными всем необходимым набором для альпинизма, они взяли с собой инструменты, чтобы взломать ящик для пожертвований "с грубой силой", сообщили в клубе скалолазания.

Отмечается, что затем они продолжили свое восхождение с деньгами до вершины Дауберхорн на высоте 2941 метр.

Однако выяснить, кто именно совершил преступление, будет сложно, ведь последние несколько дней была идеальная погода для скалолазания.

Дополнение

Сейчас в скалолазном клубе надеются, что тот, кто украл деньги, вернёт их сам из-за угрызений совести.

И член клуба и горный гид Ричард Верлен сообщил изданию, что местный благотворитель прислал 520 евро, чтобы заменить украденные пожертвования.