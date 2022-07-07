У Швеції реєструють зростання кількості випадків COVID-19, пік ще попереду

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«Досить багато хворих, незважаючи на те, що ми перебуваємо в середині літа. Ми також бачимо невелике зростання кількості пацієнтів із COVID-19, яким потрібне стаціонарне лікування та реанімація», — заявила на пресконференції міністр охорони здоров'я Лена Галленгрен.

«Однак ми не бачимо такого впливу пандемії, який ми бачили раніше, я хочу на цьому наголосити», — сказала вона.

Деталі

Випадки захворювання у Швеції важко відстежити, оскільки тестування обмежене людьми, які отримують медичну допомогу, але Агентство охорони здоров'я заявило, що, за його оцінками, кількість випадків зараження збільшувалася на 30-40% за кожний останні кілька тижнів.

Галленгрен закликала людей залишатися вдома, якщо вони хворі.

У четвер у відділеннях інтенсивної терапії перебували 11 осіб із COVID-19, що далеко від більш ніж 500 пацієнтів на піку першої хвилі у 2020 році, але дещо більше, ніж у попередні тижні.

Додамо

Високий рівень вакцинації допоміг Швеції навесні скасувати всі обмеження. Країна виділилася із самого початку пандемії, обравши добровільні заходи замість ізоляції.