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В Швеции регистрируют рост количества случаев COVID-19, пик еще впереди

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. В Швеции наблюдается рост количества случаев COVID-19, и здравоохранение может ожидать увеличения нагрузки летом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

«Довольно много больных, несмотря на то, что мы находимся в середине лета. Мы также видим небольшой рост числа пациентов с COVID-19, которым требуется стационарное лечение и реанимация», — заявила на пресс-конференции министр здравоохранения Лена Галленгрен.

«Однако мы не видим такого влияния пандемии, которое мы видели раньше, я хочу это подчеркнуть», — сказала она.

Детали

Случаи заболевания в Швеции трудно отследить, поскольку тестирование ограничено людьми, получающими медицинскую помощь, но Агентство здравоохранения заявило, что, по его оценкам, количество случаев заражения увеличивалось на 30-40% за каждые последние несколько недель.

Галленгрен призвала людей оставаться дома, если они больны.

В четверг в отделениях интенсивной терапии находились 11 человек из COVID-19, что далеко от более 500 пациентов на пике первой волны в 2020 году, но несколько больше, чем в предыдущие недели.

Добавим

Высокий уровень вакцинации помог Швеции весной отменить все ограничения. Страна выделилась с самого начала пандемии, избрав добровольные меры вместо изоляции.

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