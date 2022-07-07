В Швеции регистрируют рост количества случаев COVID-19, пик еще впереди
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Швеции наблюдается рост количества случаев COVID-19, и здравоохранение может ожидать увеличения нагрузки летом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Цитата
«Довольно много больных, несмотря на то, что мы находимся в середине лета. Мы также видим небольшой рост числа пациентов с COVID-19, которым требуется стационарное лечение и реанимация», — заявила на пресс-конференции министр здравоохранения Лена Галленгрен.
«Однако мы не видим такого влияния пандемии, которое мы видели раньше, я хочу это подчеркнуть», — сказала она.
Детали
Случаи заболевания в Швеции трудно отследить, поскольку тестирование ограничено людьми, получающими медицинскую помощь, но Агентство здравоохранения заявило, что, по его оценкам, количество случаев заражения увеличивалось на 30-40% за каждые последние несколько недель.
Галленгрен призвала людей оставаться дома, если они больны.
В четверг в отделениях интенсивной терапии находились 11 человек из COVID-19, что далеко от более 500 пациентов на пике первой волны в 2020 году, но несколько больше, чем в предыдущие недели.
Добавим
Высокий уровень вакцинации помог Швеции весной отменить все ограничения. Страна выделилась с самого начала пандемии, избрав добровольные меры вместо изоляции.