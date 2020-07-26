У штабі ООС навели деталі обстановки на лінії зіткнення напередодні всеосяжного припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Станом на 07:00 26 липня 2020 року ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони виконують свої завдання за призначенням. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Минулої доби на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів обстріли противника не зафіксовано. За винятком, 15 фактів порушення режиму припинення вогню в районі населених пунктів Кримське, Причепилівка, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Новоолександрівка, Оріхове, Авдіївка, Невельське, Лебединське, Опитне, та Водяне.
“В більшості випадків обстріли здійснювалися зі стрілецького озброєння, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. В окремих випадках окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Завдяки належній організації роботи командирів усіх рівнів втрат серед особового складу немає”, — зазначили у прес-центрі ООС.
Підрозділи зі складу Об’єднаних сил розпочали підготовку до повного та всеосяжного режиму припинення вогню відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року, котре вступає в силу з 00.00 годин 27 липня 2020 року.
У штабі вказали, що: “В минулому заходи щодо припинення вогню виконувались лише Збройними Силами України. Разом з тим, за масштабом подібних заходів не було за весь період проведення Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил. Україна, як демократична держава, яка суворо дотримується усіх міжнародних домовленостей, зокрема й, домовленостей з РФ передбачених Мінськими угодами, вживає усіх необхідних заходів задля належного контролю за припиненням вогню й на сьогодні. Для цього додатковий контроль за підрозділами, котрі виконують бойові завдання на першій лінії оборони, будуть здійснювати офіцери, які в минулому мають досвід проведення миротворчих операцій у різних куточках світу”.