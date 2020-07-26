В штабе ООС привели детали обстановки на линии соприкосновения накануне всеобъемлющего прекращения огня

За прошедшие сутки на участках ответственности подавляющего большинства подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За исключением, 15 фактов нарушения режима прекращения огня в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельское, Лебединское, Опытное, и Водяное.

“В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. В отдельных случаях оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Благодаря надлежащей организации работы командиров всех уровней потерь среди личного состава нет”, — отметили в пресс-центре ООС.

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, которое вступает в силу с 00.00 часов 27 июля 2020 года.

В штабе отметили, что: “В прошлом меры по прекращению огня выполнялись только Вооруженными Силами Украины. Вместе с тем, по масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Украина, как демократическое государство, строго придерживается всех международных договоренностей, в том числе, договоренностей с РФ предусмотренных Минскими соглашениями, принимает все необходимые меры для надлежащего контроля за прекращением огня и сегодня. Для этого дополнительный контроль за подразделениями, которые выполняют боевые задачи на первой линии обороны, будут осуществлять офицеры, которые в прошлом имеют опыт проведения миротворческих операций в разных уголках мира”.